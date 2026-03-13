EUA revisa para baixo o crescimento do último trimestre de 2025

O PIB dos Estados Unidos para o último trimestre do ano passado foi revisado significativamente para baixo nesta sexta-feira (13), devido a uma desaceleração nos gastos do consumidor, do governo e de investimento, segundo dados oficiais.

A economia cresceu a uma taxa anualizada de 0,7% no quarto trimestre de 2025, informou o Departamento do Comércio, bem abaixo do 1,4% estimado inicialmente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bys/msp/mel/mar/aa/fp