Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA revisa para baixo o crescimento do último trimestre de 2025

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/03/2026 09:55

compartilhe

SIGA

O PIB dos Estados Unidos para o último trimestre do ano passado foi revisado significativamente para baixo nesta sexta-feira (13), devido a uma desaceleração nos gastos do consumidor, do governo e de investimento, segundo dados oficiais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A economia cresceu a uma taxa anualizada de 0,7% no quarto trimestre de 2025, informou o Departamento do Comércio, bem abaixo do 1,4% estimado inicialmente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bys/msp/mel/mar/aa/fp

Tópicos relacionados:

conjuntura economia eua macroeconomia pib

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay