Míssil russo mata três pessoas em ônibus na Ucrânia

Um míssil russo matou três pessoas em um ônibus nesta sexta-feira (13) perto da cidade de Kupiansk (leste), que o Exército russo tenta reconquistar, informaram investigadores.

Parte da região de Kharkiv, fronteiriça com a Rússia, estava ocupada quando as forças russas invadiram o território ucraniano em fevereiro de 2022, mas Kiev a libertou meses depois.

"Três pessoas morreram em consequência do ataque: o motorista do ônibus e dois passageiros", anunciaram os investigadores.

O ônibus estava perto da cidade de Nova Oleksandrivka quando foi atingido por um míssil Iskandr.

O Kremlin, que nega atacar civis, não se pronunciou a respeito.

A invasão russa desencadeou a guerra mais violenta na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com o deslocamento de milhões de pessoas e centenas de milhares de soldados e civis mortos nos dois lados.

