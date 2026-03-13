Assine
Míssil russo mata três pessoas em ônibus na Ucrânia

13/03/2026 09:55

Um míssil russo matou três pessoas em um ônibus nesta sexta-feira (13) perto da cidade de Kupiansk (leste), que o Exército russo tenta reconquistar, informaram investigadores. 

Parte da região de Kharkiv, fronteiriça com a Rússia, estava ocupada quando as forças russas invadiram o território ucraniano em fevereiro de 2022, mas Kiev a libertou meses depois.

"Três pessoas morreram em consequência do ataque: o motorista do ônibus e dois passageiros", anunciaram os investigadores. 

O ônibus estava perto da cidade de Nova Oleksandrivka quando foi atingido por um míssil Iskandr.

O Kremlin, que nega atacar civis, não se pronunciou a respeito. 

As negociações de paz promovidas pelos Estados Unidos para tentar acabar com mais de quatro anos de confrontos permanecem estagnadas por causa da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. 

A invasão russa desencadeou a guerra mais violenta na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com o deslocamento de milhões de pessoas e centenas de milhares de soldados e civis mortos nos dois lados.

