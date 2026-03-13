Líder supremo iraniano está 'ferido e provavelmente desfigurado', diz chefe do Pentágono
O novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, está "ferido e provavelmente desfigurado", declarou nesta sexta-feira (13) o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, em uma entrevista coletiva.
"Sabemos que o novo suposto — e não tão supremo — líder está ferido e provavelmente desfigurado", declarou Hegseth.
wd-jz/mel/fp