Líder supremo iraniano está 'ferido e provavelmente desfigurado', diz chefe do Pentágono

O novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, está "ferido e provavelmente desfigurado", declarou nesta sexta-feira (13) o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, em uma entrevista coletiva.

"Sabemos que o novo suposto — e não tão supremo — líder está ferido e provavelmente desfigurado", declarou Hegseth.

