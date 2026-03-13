Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA e Israel atingiram mais de 15.000 alvos no Irã, afirma Pentágono

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/03/2026 09:22

compartilhe

SIGA

Estados Unidos e Israel atingiram mais de 15.000 alvos desde o início da guerra com o Irã, no fim do mês passado, afirmou nesta sexta-feira o chefe do Pentágono, Pete Hegseth.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Entre a nossa Força Aérea e a dos israelenses, mais de 15.000 alvos inimigos foram atacados. Isso é bem mais de 1.000 por dia", disse Hegseth em entrevista coletiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

wd-jz/mar/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay