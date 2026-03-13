Assine
Início Internacional
Internacional

Cuba confirma 'negociações' com EUA

AFP
AFP
Repórter
13/03/2026 08:47

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmou nesta sexta-feira (13) que "funcionários cubanos mantiveram recentemente conversas" com representantes dos Estados Unidos, em um momento de tensão entre Washington e Havana.

"Funcionários cubanos mantiveram recentemente conversas com representantes do governo dos Estados Unidos", afirmou Díaz-Canel em uma reunião com as principais  autoridades do país, segundo imagens exibidas pela televisão cubana.

"As conversas foram orientadas a buscar soluções, por meio do diálogo, para as diferenças bilaterais que temos entre as duas nações", acrescentou.

