Polícia holandesa investiga incêndio provocado em sinagoga em Rotterdam

A polícia de Rotterdam iniciou nesta sexta-feira (13) uma investigação sobre um breve incêndio ocorrido durante a madrugada em uma sinagoga da cidade, que não deixou feridos.

"O incêndio durou por um curto momento antes de se apagar por si só. Ninguém ficou ferido", indicou a polícia na rede X, convidando qualquer testemunha a entrar em contato e precisando que o fogo começou por volta das 2h40 GMT (23h40 no horário de Brasília).

Um vídeo não verificado, que mostra uma explosão perto de um edifício que parece ser a sinagoga afetada, circulava nesta sexta-feira nas redes sociais. A polícia declarou estar levando essa gravação em conta na investigação.

"Não há lugar em Rotterdam para o antissemitismo, a intimidação, a violência nem o ódio contra comunidades religiosas", afirmou Carola Schouten, prefeita da cidade, à agência de notícias holandesa ANP.

A explosão não deixou feridos, apenas danos materiais.

