Ao menos um morto em Teerã em explosão perto de manifestação

Uma explosão nesta sexta-feira em Teerã, perto de onde acontecia uma manifestação por ocasião de um dia anual de apoio aos palestinos, deixou pelo menos um morto, informou a agência de notícias iraniana Irna.

Algumas horas antes, o Exército israelense havia solicitado que os moradores abandonassem duas áreas do centro de Teerã próximas ao local da concentração em apoio à causa palestina e contra Israel, no 14º dia de uma guerra que está incendiando o Oriente Médio.

Várias explosões, com intervalos curtos e de intensidade incomum, sacudiram Teerã.

O Exército israelense havia anunciado ataques contra "as infraestruturas do regime terrorista iraniano" ao pedir a evacuação das duas áreas.

