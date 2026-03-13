Turquia afirma que terceiro míssil balístico do Irã foi derrubado no espaço aéreo do país

O Ministério da Defesa da Turquia informou nesta sexta-feira que um míssil balístico procedente do Irã foi derrubado no espaço aéreo turco pelas defesas da Otan, no terceiro incidente do tipo em pouco mais de uma semana.

"Um projétil balístico lançado do Irã e que entrou no espaço aéreo turco foi neutralizado pelos sistemas de defesa aérea e antimísseis da Otan mobilizados no Mediterrâneo oriental", afirma um comunicado do ministério.

