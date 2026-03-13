Explosões no centro de Teerã

Explosões foram registradas no centro de Teerã nesta sexta-feira (13), informou a televisão pública. Os ataques atingiram uma área próxima de onde acontecia uma manifestação pró-governo.

A emissora exibiu imagens da multidão que estava reunida em Teerã e em outras cidades para celebrar o Dia de Al Qods, na última sexta-feira do Ramadã, em apoio à causa palestina.

O Exército israelense afirmou nesta sexta-feira que os moradores devem abandonar duas áreas no centro de Teerã em previsão a ataques contra "infraestruturas militares do regime iraniano nas próximas horas".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/alv/mdh/erl/dbh/fp