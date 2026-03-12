Arábia Saudita intercepta mais de 20 drones; militar francês morre no Curdistão

A Arábia Saudita informou nesta sexta-feira (13) que interceptou mais de 20 drones em seu espaço aéreo, um dia após o novo líder supremo do Irã ameaçar espalhar o caos na região por meio do bloqueio do Estreito de Ormuz, uma via-chave para o petróleo.

O Ministério da Defesa saudita anunciou que interceptou e destruiu uma primeira onda de 12 drones, seguida de outros 9 e, depois, mais 7.

Israel alertou na manhã desta sexta-feira para a chegada de uma onda de mísseis iranianos, e pediu à população das áreas ameaçadas que buscasse abrigo. "Os sistemas de defesa estão em ação para interceptar a ameaça", informou o Exército israelense.

Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou na madrugada desta sexta-feira que um militar do país morreu em um ataque na região de Erbil, no Curdistão iraquiano.

Esse foi o primeiro soldado da França morto desde o começo da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro. Macron confirmou no X que outros militares franceses ficaram feridos.

"Esse ataque contra nossas forças comprometidas desde 2015 com a luta contra o Estado Islâmico é inaceitável", criticou o presidente. "A guerra no Irã não pode justificar tais ataques", acrescentou.

No contexto de uma coalizão internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos, militares de vários países, entre eles a França, treinam membros das forças de segurança curdas no Curdistão iraquiano. Desde o começo da guerra no Oriente Médio, essa região autônoma e Erbil têm sido alvo de ataques atribuídos a facções pró-Irã, em sua maioria neutralizados pela defesa aérea.

