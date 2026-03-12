Assine
Cuba anuncia libertação antecipada de 51 presos após conversas com o Vaticano

12/03/2026 23:01

Cuba anunciou na noite desta quinta-feira (12) a libertação antecipada de 51 presos nos próximos dias, como gesto de "boa vontade" com o Vaticano, segundo o comunicado divulgado pela chancelaria da ilha.

O anúncio foi feito em um momento de tensão crescente entre Havana e Washington. O Vaticano tem agido como mediador e canal de diálogo entre os dois países, e teve um papel-chave no degelo das relações entre Cuba e Estados Unidos em 2015.

"No espírito de boa vontade, de relações fluidas e estreitas entre o Estado cubano e o Vaticano, Cuba decidiu libertar nos próximos dias 51 pessoas condenadas à privação de liberdade", diz a nota, que não menciona o nome dos beneficiados nem os crimes pelos quais eles foram condenados.

O texto afirma que se trata de prisioneiros que cumpriram "uma parte significativa da pena" e "tiveram boa conduta na prisão". Autoridades destacaram que essa é uma "decisão soberana" e uma prática comum em Cuba, que já concedeu indultos a 9.905 prisioneiros em quase 30 anos.

No ano passado, o governo cubano libertou 553 prisioneiros devido a um acordo com o Vaticano, após o ex-presidente Joe Biden anunciar a retirada de Cuba da lista americana de "Estados patrocinadores do terrorismo". A medida foi revogada dias depois por Donald Trump, ao assumir a Casa Branca.

lis-jb/cjc/lb/am

