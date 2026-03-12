EUA permite temporariamente venda de parte do petróleo russo, informa o Tesouro

Os Estados Unidos estão permitindo temporariamente a venda de petróleo russo que se encontra no mar, informou nesta quinta-feira (12) o Departamento do Tesouro em um comunicado, em meio a uma escalada dos preços da energia após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

O Tesouro emitiu uma licença que autoriza a venda de petróleo bruto russo e de produtos petrolíferos que tenham sido carregados em navios às 00h01 de 12 de março ou antes, até 11 de abril.

