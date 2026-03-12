Endrick evita derrota do Lyon na Liga Europa; Aston Villa vence Lille na França

Endrick marcou o gol que garantiu o empate do Lyon em 1 a 1 com o Celta de Vigo no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira (12), que também teve a vitória do Aston Villa sobre o Lille na França e a derrota do Betis para o Panathinaikos em Atenas.

Jogando em casa, o Celta abril o placar aos 25 minutos com Javier Rueda em uma rápida jogada de contra-ataque, mas no início do segundo tempo o time espanhol ficou com um a menos pela expulsão do atacante Borja Iglesias, que recebeu o segundo cartão amarelo, e o panorama da partida mudou.

O Lyon aproveitou a superioridade numérica e buscou o empate, que só saiu nos minutos finais em um chute de fora da área de Endrick que o goleiro Ionut Radu aceitou.

Horas antes, o Aston Villa visitou o Lille e saiu com a vitória por 1 a 0 graças a Ollie Watkins.

Aos 15 minutos do segundo tempo, em uma jogada que parecia inofensiva, Watkins cabeceou para o fundo da rede após cruzamento de Emiliano Buendía.

Por sua vez, o Betis caiu por 1 a 0 diante do Panathinaikos, que no segundo tempo ficou com um jogador a menos pela expulsão do meio-campista Anass Zaroury.

Ainda assim, o time grego chegou ao gol da vitória nos minutos finais, após o pênalti cometido pelo zagueiro Diego Llorente, que também foi expulso, e a cobrança certeira de Vicente Taborda.

Também nesta quinta-feira, em duelo 100% italiano, Bologna e Roma empataram em 1 a 1, enquanto o Porto bateu o Stuttgart fora de casa por 2 a 1.

Nos demais confrontos, o Nottingham Forest perdeu em casa por 1 a 0 para o Midtjylland, o Gent venceu o Freiburg por 1 a 0 e o Ferencvaros derrotou o Braga por 2 a 0.

- Mais gols brasileiros na Liga Conferência -

Já na Liga Conferência, o destaque foi a vitória do Strasbourg por 2 a 1 na visita ao Rijeka, da Croácia.

Na Turquia, o Rayo Vallecano bateu por 3 a 1 o Samsunspor, com dois gols do centroavante brasileiro Alemão (ex-Internacional).

O Shakhtar Donetsk também contou com gols brasileiros na vitória por 3 a 1 sobre o Lech Poznan, da Polônia. Marcaram para o time ucraniano o volante Marlon Gomes (ex-Vasco), o atacante Newerton (ex-São Paulo) e o meia Isaque (ex-Fluminense).

Por sua vez, a Fiorentina derrotou por 2 a 1 outro time polonês, o Rakow.

Os jogos de volta das oitavas de final de ambas as competições serão disputados na quinta-feira da semana que vem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-dam/cl/ag/cb