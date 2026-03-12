Tinder busca ir além do 'swipe' para oferecer conexões 'mais relevantes'

O aplicativo de encontros Tinder anunciou nesta quinta-feira (12) novos recursos, que buscam criar relações "mais relevantes", com a promessa de ter um conhecimento "mais profundo" de seus usuários.

Desde o seu lançamento, em 2012, a subsidiária do Match Group é conhecida por seu sistema de "swipe" (deslizar), que permite ao usuário visualizar rapidamente dezenas de perfis.

"O swipe continua sendo a essência do que o Tinder é hoje", disse à AFP Hillary Paine, vice-presidente de Produto. Mas os novos recursos "são uma evolução de flexibilidade para os usuários que desejam algo mais personalizado".

Sediada nos Estados Unidos, a empresa testa a opção "Química", que apresentará ao usuário um único perfil por dia, selecionado por inteligência artificial (IA), com base nas informações disponíveis sobre cada usuário.

"Usaremos a IA para destacar conexões mais relevantes", resumiu Spencer Rascoff, CEO do Match Group e do Tinder. As mudanças são uma resposta à demanda dos usuários mais jovens.

"Observamos que a geração Z quer socializar. Querem uma comunidade primeiro. Querem que seus amigos façam parte da experiência de ter encontros", explicou Hillary Paine.

A empresa também testa a organização de eventos presenciais para assinantes, semelhante ao novo formato de "encontro duplo", que reúne dois amigos, cada um com uma pessoa que conheceu no Tinder. "No pior cenário, passei bons momentos com um amigo. No melhor, conheci alguém novo, com quem posso ter uma conexão", comentou.

Os aplicativos de encontros buscam se renovar, para melhorar sua imagem. Segundo uma pesquisa divulgada em julho no site da revista Forbes, 78% dos usuários relataram que se sentem eventualmente "cansados emocionalmente, mentalmente e fisicamente" pelo uso dessas plataformas.

