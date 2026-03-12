FBI anuncia investigação por terrorismo após ataque mortal em universidade

O FBI considera o ataque a tiros desta quinta-feira (12) em uma universidade da Virgínia, que deixou uma vítima e o atirador mortos, como um "ato de terrorismo", anunciou no X o diretor da polícia federal americana, Kash Patel.

"Um indivíduo armado abriu fogo na Universidade Old Dominion, matando uma pessoa e ferindo outras duas", declarou Patel, revisando para cima um balanço anterior de dois feridos.

Em nota, a Universidade Old Dominion afirmou que um homem armado abriu fogo em um prédio no campus de Norfolk.

A instituição informou, ainda, que a polícia e o pessoal de emergência "responderam de imediato" e que "o agressor faleceu".

As aulas foram suspensas pelo resto do dia.

Os ataques a tiros em instituições de ensino são frequentes nos Estados Unidos, onde o número de armas supera o de habitantes e as regulações, inclusive para comprar fuzis de uso militar, são brandas.

