Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

FBI anuncia investigação por terrorismo após ataque mortal em universidade

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/03/2026 18:28

compartilhe

SIGA

O FBI considera o ataque a tiros desta quinta-feira (12) em uma universidade da Virgínia, que deixou uma vítima e o atirador mortos, como um "ato de terrorismo", anunciou no X o diretor da polícia federal americana, Kash Patel.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Um indivíduo armado abriu fogo na Universidade Old Dominion, matando uma pessoa e ferindo outras duas", declarou Patel, revisando para cima um balanço anterior de dois feridos.

Em nota, a Universidade Old Dominion afirmou que um homem armado abriu fogo em um prédio no campus de Norfolk.

A instituição informou, ainda, que a polícia e o pessoal de emergência "responderam de imediato" e que "o agressor faleceu".

As aulas foram suspensas pelo resto do dia.

Os ataques a tiros em instituições de ensino são frequentes nos Estados Unidos, onde o número de armas supera o de habitantes e as regulações, inclusive para comprar fuzis de uso militar, são brandas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cl/acb/lb/mel/dg/mr/mvv/am

Tópicos relacionados:

armas ataque-a-tiros educacao eua politica virginia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay