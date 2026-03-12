Assine
Internacional

Nasa se diz pronta para lançar Artemis 2 à Lua a partir de 1º de abril

12/03/2026 18:05

A Nasa anunciou, nesta quinta-feira (12), que está considerando lançar a partir de 1º de abril sua missão Artemis 2, durante a qual os astronautas vão voar ao redor da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos.

A missão precisou ser adiada várias vezes por problemas técnicos. O foguete, a tripulação e os engenheiros da Nasa agora estão "prontos", assegurou Lori Glaze, alta funcionária da agência espacial americana.

"Estamos a caminho de um lançamento em 1º de abril", disse Glaze durante uma coletiva de imprensa na qual advertiu que "ainda há trabalho" a fazer antes da decolagem.

A Artemis 2 será o primeiro voo tripulado ao redor da Lua desde a finalização do programa americano em 1972, que levou os primeiros e únicos humanos à superfície lunar.

Três americanos e um canadense vão participar da missão.

Durante este voo de testes, a tripulação vai orbitar o satélite natural da Terra sem alunissar e testará o equipamento em preparação para a missão seguinte, Artemis 3, que marcará a volta dos americanos à superfície da Lua, com o objetivo de estabelecer uma presença duradoura.

A Artemis 2 será desenvolvida no contexto da concorrência espacial entre Estados Unidos e China, duas potências que pretendem enviar humanos à Lua e estabelecer ali uma base nos próximos anos.

Tópicos relacionados:

canada espaco eua

overflay