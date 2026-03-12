Armand Duplantis bate recorde mundial do salto com vara pela 15ª vez

O sueco Armand Duplantis melhorou seu recorde mundial no salto com vara nesta quinta-feira (12), em seu país natal, na cidade de Uppsala, ultrapassando os 6,31 metros em sua primeira tentativa.

O saltador de 26 anos melhorou pela 14ª vez o próprio recorde mundial, que ele detêm desde que superou os 6,17 m do francês Renaud Lavillenie em 2020.

Seu recorde anterior foi alcançado em setembro do ano passado, quando conquistou o título mundial em Tóquio.

Pela primeira vez, Duplantis quebrou o recorde mundial durante o Mondo Classic, competição que ele mesmo criou e organiza em Uppsala.

"Esta é a minha casa. É a nossa casa. É isso. E vocês sabem que, toda vez que estou na pista, eu represento vocês. E faço isso com muito orgulho", declarou o atleta à multidão após a sua mais recente façanha.

"Estou muito orgulhoso de ter conseguido fazer isso na frente de todos vocês. Salto por mim, salto pela minha família, mas também salto por vocês, pela Suécia e por todos que me apoiam", acrescentou.

O norueguês Sondre Guttormsen (6,00 m) foi o único outro participante a ultrapassar os 6 metros durante a competição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ef/ah/dam/cl/cb