Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Senado dos EUA aprova projeto de habitação para enfrentar aumento do custo de vida

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/03/2026 17:41

compartilhe

SIGA

O Senado dos Estados Unidos aprovou, nesta quinta-feira (12), um projeto de lei bipartidário sobre habitação, para promover a construção de moradias acessíveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O projeto foi aprovado por 89 votos a 10, e ainda precisa passar pela Câmara dos Representantes, onde seu futuro é incerto. 

Com a aproximação das eleições de meio de mandato, em novembro, democratas e republicanos buscam mostrar que enfrentam a crise do acesso à moradia no país.

Elizabeth Warren, principal democrata da Comissão de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado, destacou que o projeto enfrentará "a raiz da crise, com a construção de mais casas em todas as comunidades do país".

Como incentivo, estão incluídos programas para converter prédios abandonados em conjuntos habitacionais, e subsídios para reformar imóveis já existentes.

Na Câmara dos Representantes, republicanos conservadores manifestaram suas objeções aos termos da lei e alertaram que o projeto precisaria de mudanças significativas.

A casa aprovou um projeto próprio sobre habitação neste ano, também com apoio bipartidário. Mas os líderes republicanos disseram que a proposta do Senado se distancia dessa versão em aspectos-chave.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ft/sms/lb/dg/lb/mvv

Tópicos relacionados:

eua habitacao politica senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay