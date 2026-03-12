Sabalenka supera Mboko e vai à semifinal do WTA 1000 de Indian Wells
A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, venceu a jovem canadense Victoria Mboko (N.10) nesta quinta-feira (12) e avançou à semifinal do WTA 1000 de Indian Wells, onde busca seu primeiro título.
Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/0) e 6-4, em uma hora e 49 minutos.
A bielorrussa de 27 anos terá como próxima adversária a vencedora do duelo entre a tcheca Linda Noskova (N.14) e a australiana Talia Gibson (N.112), que saiu do qualifying.
Do outro lado da chave, a polonesa Iga Swiatek (N.2) vai enfrentar a ucraniana Elina Svitolina (N.9) e a cazaque Elena Rybakina (N.3) encara a americana Jessica Pegula (N.5).
