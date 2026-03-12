Assine
Aston Villa vence Lille e Betis perde em Atenas na ida das oitavas da Liga Europa

12/03/2026 17:29

Com um gol de Ollie Watkins, o Aston Villa venceu o Lille por 1 a 0 fora de casa nesta quinta-feira (12), no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, enquanto o Betis perdeu por 1 a 0 para o Panathinaikos, em Atenas.

Aos 15 minutos do segundo tempo, em uma jogada que parecia inofensiva, Watkins cabeceou para o fundo da rede após cruzamento de Emiliano Buendía e garantiu a importante vitória do time inglês.

Por sua vez, o Betis caiu por 1 a 0 diante do Panathinaikos, que no segundo tempo ficou com um jogador a menos pela expulsão do meio-campista Anass Zaroury.

Mesmo com a desvantagem numérica, o time grego chegou ao gol da vitória nos minutos finais, após o pênalti cometido pelo zagueiro Diego Llorente, que também foi expulso, e a cobrança certeira de Vicente Taborda.

Também nesta quinta-feira, em duelo 100% italiano, Bologna e Roma empataram em 1 a 1, enquanto o Porto bateu o Stuttgart fora de casa por 2 a 1.

Já na Liga Conferência o destaque foi a vitória do Strasbourg por 2 a 1 na visita ao Rijeka, da Croácia.

Também fora de casa, o Rayo Vallecano bateu por 3 a 1 o Samsunspor, da Turquia.

Os jogos de volta das oitavas de final de ambas as competições serão disputados na quinta-feira da semana que vem.

