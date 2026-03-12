Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Zverev bate Fils e vai à semifinal do Masters 1000 de Indian Wells

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/03/2026 17:17

compartilhe

SIGA

O tenista alemão Alexander Zverev, número 4 do mundo, se classificou para as semifinais do Masters 1000 de Indian Wells pela primeira vez ao derrotar o francês Arthur Fils (N.32) nesta quinta-feira (12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Zverev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 22 minutos.

O alemão de 28 anos se torna o quinto tenista a alcançar as semifinais dos nove torneios de Masters 1000, categoria só inferior aos Grand Slams que foi inaugurada em 1990.

Seu adversário por uma vaga na final sairá do duelo entre o italiano Jannik Sinner (N.2) e o americano Learner Tien (N.27).

Do outro lado da chave, os outros dois semifinalistas também serão definidos nesta quinta-feira. O número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, encara o britânico Cameron Norrie (N.29), enquanto o atual campeão em Indian Wells, Jack Draper (N.14), terá pela frente o russo Daniil Medvedev (N.11).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/ma/cb

Tópicos relacionados:

2026 atp indianwells masters tenis usa wta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay