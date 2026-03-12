Zverev bate Fils e vai à semifinal do Masters 1000 de Indian Wells
O tenista alemão Alexander Zverev, número 4 do mundo, se classificou para as semifinais do Masters 1000 de Indian Wells pela primeira vez ao derrotar o francês Arthur Fils (N.32) nesta quinta-feira (12).
Zverev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 22 minutos.
O alemão de 28 anos se torna o quinto tenista a alcançar as semifinais dos nove torneios de Masters 1000, categoria só inferior aos Grand Slams que foi inaugurada em 1990.
Seu adversário por uma vaga na final sairá do duelo entre o italiano Jannik Sinner (N.2) e o americano Learner Tien (N.27).
Do outro lado da chave, os outros dois semifinalistas também serão definidos nesta quinta-feira. O número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, encara o britânico Cameron Norrie (N.29), enquanto o atual campeão em Indian Wells, Jack Draper (N.14), terá pela frente o russo Daniil Medvedev (N.11).
