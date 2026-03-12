Praticamente fora da Champions, Atalanta visita líder Inter no Campeonato Italiano

Após a goleada sofrida para o Bayern de Munique (6 a 1) na Liga dos Campeões, a Atalanta espera virar a página na 29ª rodada do Campeonato Italiano, contra a líder Inter de Milão, no próximo sábado (14).

Embora para uma equipe relativamente modesta como a 'Dea', cair nas oitavas de final da Champions diante do gigante bávaro possa estar dentro do normal, a magnitude do resultado deixou feridas em Bérgamo e, por extensão, no resto do futebol italiano.

"É isso o que somos", estampou o jornal esportivo La Gazzetta dello Sport, lamentando que a Itália não consegue produzir regularmente jogadores como o "extraterrestre" meia-atacante francês Michael Olise.

A Atalanta, única representante do 'Calcio' nas oitavas da principal competição europeia, se colocou entre as 16 melhores equipes do continente após eliminar o Borussia Dortmund no playoff.

"Às vezes se ganha e às vezes se aprende, e esta noite aprendemos algo com uma equipe brilhante, que provavelmente estará nesta competição até o fim", confessou o técnico Raffaele Palladino.

"Não podemos deixar que este resultado nos desanime. Obviamente, o resultado dói, porque sofrer seis gols é difícil e isso torna esta noite muito complicada para nós, mas esta equipe sempre se recuperou de situações difíceis", acrescentou.

A Atalanta, sem jogadores importantes como o volante brasileiro Ederson e o meia belga Charles De Ketelaere, está a cinco pontos da zona de classificação para a próxima Champions, que termina no Como (4º), outro pequeno clube da Lombardia.

Mas a Inter também tem que superar uma derrota dura, depois de perder o Derby della Madonnina para o arquirrival Milan (2º). Os 'nerazzurri' precisam vencer para que a vantagem de seis pontos para os 'rossoneri' não continue a diminuir.

O Como recebe no domingo uma Roma (5ª) irregular, com quem está empatado em pontos a dez jogos do fim do campeonato.

O time comandado por Cesc Fàbregas tem chances reais de se classificar para a próxima Champions.

"Não pensávamos que estaríamos na briga no início da temporada. Acho que mostramos que esta equipe tem fibra", disse Fàbregas após a vitória sobre o Cagliari no último fim de semana.

Um ponto atrás aparece a Juventus (6ª), outro clube italiano que decepcionou na Champions e pode subir provisoriamente para a quarta posição se vencer a Udinese (11ª).

--- Programação da 29ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 13 de março

(16h45) Torino - Parma

Sábado, 14 de março

(11h00) Inter - Atalanta

(14h00) Napoli - Lecce

(16h45) Udinese - Juventus

Domingo, 15 de março

(08h30) Hellas Verona - Genoa

(11h00) Sassuolo - Bologna

Pisa - Cagliari

(14h00) Como - Roma

(16h45) Lazio - Milan

Segunda-feira, 16 de março

(16h45) Cremonese - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 67 28 22 1 5 64 22 42

2. Milan 60 28 17 9 2 44 20 24

3. Napoli 56 28 17 5 6 43 29 14

4. Como 51 28 14 9 5 46 21 25

5. Roma 51 28 16 3 9 38 21 17

6. Juventus 50 28 14 8 6 50 28 22

7. Atalanta 46 28 12 10 6 39 26 13

8. Bologna 39 28 11 6 11 37 34 3

9. Sassuolo 38 28 11 5 12 35 38 -3

10. Lazio 37 28 9 10 9 28 28 0

11. Udinese 36 28 10 6 12 33 41 -8

12. Parma 34 28 8 10 10 20 32 -12

13. Genoa 30 28 7 9 12 34 40 -6

14. Cagliari 30 28 7 9 12 30 38 -8

15. Torino 30 28 8 6 14 28 49 -21

16. Lecce 27 28 7 6 15 20 37 -17

17. Fiorentina 25 28 5 10 13 30 42 -12

18. Cremonese 24 28 5 9 14 22 40 -18

19. Hellas Verona 18 28 3 9 16 22 49 -27

20. Pisa 15 28 1 12 15 20 48 -28

