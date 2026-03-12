Assine
Praticamente fora da Champions, Atalanta visita líder Inter no Campeonato Italiano

12/03/2026 17:05

Após a goleada sofrida para o Bayern de Munique (6 a 1) na Liga dos Campeões, a Atalanta espera virar a página na 29ª rodada do Campeonato Italiano, contra a líder Inter de Milão, no próximo sábado (14).

Embora para uma equipe relativamente modesta como a 'Dea', cair nas oitavas de final da Champions diante do gigante bávaro possa estar dentro do normal, a magnitude do resultado deixou feridas em Bérgamo e, por extensão, no resto do futebol italiano.

"É isso o que somos", estampou o jornal esportivo La Gazzetta dello Sport, lamentando que a Itália não consegue produzir regularmente jogadores como o "extraterrestre" meia-atacante francês Michael Olise.

A Atalanta, única representante do 'Calcio' nas oitavas da principal competição europeia, se colocou entre as 16 melhores equipes do continente após eliminar o Borussia Dortmund no playoff.

"Às vezes se ganha e às vezes se aprende, e esta noite aprendemos algo com uma equipe brilhante, que provavelmente estará nesta competição até o fim", confessou o técnico Raffaele Palladino.

"Não podemos deixar que este resultado nos desanime. Obviamente, o resultado dói, porque sofrer seis gols é difícil e isso torna esta noite muito complicada para nós, mas esta equipe sempre se recuperou de situações difíceis", acrescentou.

A Atalanta, sem jogadores importantes como o volante brasileiro Ederson e o meia belga Charles De Ketelaere, está a cinco pontos da zona de classificação para a próxima Champions, que termina no Como (4º), outro pequeno clube da Lombardia.

Mas a Inter também tem que superar uma derrota dura, depois de perder o Derby della Madonnina para o arquirrival Milan (2º). Os 'nerazzurri' precisam vencer para que a vantagem de seis pontos para os 'rossoneri' não continue a diminuir.

O Como recebe no domingo uma Roma (5ª) irregular, com quem está empatado em pontos a dez jogos do fim do campeonato.

O time comandado por Cesc Fàbregas tem chances reais de se classificar para a próxima Champions.

"Não pensávamos que estaríamos na briga no início da temporada. Acho que mostramos que esta equipe tem fibra", disse Fàbregas após a vitória sobre o Cagliari no último fim de semana.

Um ponto atrás aparece a Juventus (6ª), outro clube italiano que decepcionou na Champions e pode subir provisoriamente para a quarta posição se vencer a Udinese (11ª).

--- Programação da 29ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 13 de março

   (16h45) Torino - Parma                               

  

   Sábado, 14 de março

   (11h00) Inter - Atalanta                            

   (14h00) Napoli - Lecce                              

   (16h45) Udinese - Juventus                          

  

   Domingo, 15 de março

   (08h30) Hellas Verona - Genoa                       

   (11h00) Sassuolo - Bologna                          

           Pisa - Cagliari                             

   (14h00) Como - Roma                                 

   (16h45) Lazio - Milan                               

  

   Segunda-feira, 16 de março

   (16h45) Cremonese - Fiorentina                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   67  28  22   1   5  64  22  42

    2. Milan                   60  28  17   9   2  44  20  24

    3. Napoli                  56  28  17   5   6  43  29  14

    4. Como                    51  28  14   9   5  46  21  25

    5. Roma                    51  28  16   3   9  38  21  17

    6. Juventus                50  28  14   8   6  50  28  22

    7. Atalanta                46  28  12  10   6  39  26  13

    8. Bologna                 39  28  11   6  11  37  34   3

    9. Sassuolo                38  28  11   5  12  35  38  -3

   10. Lazio                   37  28   9  10   9  28  28   0

   11. Udinese                 36  28  10   6  12  33  41  -8

   12. Parma                   34  28   8  10  10  20  32 -12

   13. Genoa                   30  28   7   9  12  34  40  -6

   14. Cagliari                30  28   7   9  12  30  38  -8

   15. Torino                  30  28   8   6  14  28  49 -21

   16. Lecce                   27  28   7   6  15  20  37 -17

   17. Fiorentina              25  28   5  10  13  30  42 -12

   18. Cremonese               24  28   5   9  14  22  40 -18

   19. Hellas Verona           18  28   3   9  16  22  49 -27

   20. Pisa                    15  28   1  12  15  20  48 -28

