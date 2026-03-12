Desfalcado após goleada na Champions, líder Bayern visita Leverkusen no Alemão

O líder Bayern de Munique visita o sexto colocado Bayer Leverkusen no próximo sábado (14), pela 26ª rodada do Campeonato Alemão, com os bávaros embalados pela goleada por 6 a 1 sobre a Atalanta na Liga dos Campeões, mas com desfalques importantes.

Apesar da grande vitória em Bérgamo no jogo de ida das oitavas da Champions, o Bayern voltou da Itália com três jogadores lesionados.

O jovem meia Jamal Musiala voltou a sentir dores no tornozelo esquerdo, o mesmo que fraturou durante a Copa do Mundo de Clubes do ano passado e que o afastou dos gramados durante os primeiros seis meses da temporada europeia.

Por sua vez, o goleiro Jonas Urbig sofreu uma concussão e se juntou no departamento médico ao veterano Manuel Neuer, o que abre uma incógnita no gol do Bayern, que pode ser ocupado por Sven Ulreich, cujo último jogo oficial foi em setembro de 2024.

Já o lateral-esquerdo canadense Alphonso Davies deixou o campo no Stadio di Beramo em lágrimas a 20 minutos do apito final, pouco depois de ter entrado em campo após o intervalo.

Com os três fora de combate, o técnico Vincent Kompany terá uma dor de cabeça para escalar a equipe contra o Leverkusen, que no meio da semana empatou com o Arsenal na ida das oitavas da Champions e certamente entrará em campo pensando no jogo de volta em Londres.

Mas o time não pode relaxar contra o gigante da Baviera. Sexto colocado, o Leverkusen está três pontos atrás do Stuttgart (4º), que fecha a zona de classificação para a próxima Champions.

O Stuttgart, por sua vez, vai protagonizar outro grande jogo da rodada no domingo, quando recebe o RB Leipzig (5º) em confronto direto na briga pelo G4.

Por sua vez, o vice-líder Borussia Dortmund, que está 11 pontos atrás do Bayern, tentará não jogar a toalha na briga pelo título e enfrenta o Augsburg (9º).

E o Hoffenheim (3º) receberá o Wolfsburgo (17º), que está na zona de rebaixamento.

--- Programação da 26ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 13 de março

(16h30) B. Mönchengladbach - St Pauli

Sábado, 14 de março

(11h30) Borussia Dortmund - Augsburg

Eintracht Frankfurt - Heidenheim

Bayer Leverkusen - Bayern de Munique

Hoffenheim - Wolfsburg

(14h30) Hamburgo - Colônia

Domingo, 15 de março

(11h30) Werder Bremen - Mainz

(13h30) Freiburg - Union Berlin

(15h30) Stuttgart - RB Leipzig

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 66 25 21 3 1 92 24 68

2. Borussia Dortmund 55 25 16 7 2 53 26 27

3. Hoffenheim 49 25 15 4 6 53 33 20

4. Stuttgart 47 25 14 5 6 50 34 16

5. RB Leipzig 47 25 14 5 6 48 34 14

6. Bayer Leverkusen 44 25 13 5 7 48 32 16

7. Eintracht Frankfurt 35 25 9 8 8 48 49 -1

8. Freiburg 34 25 9 7 9 37 42 -5

9. Augsburg 31 25 9 4 12 31 43 -12

10. Hamburgo 29 25 7 8 10 28 36 -8

11. Union Berlin 28 25 7 7 11 30 42 -12

12. B. Mönchengladbach 25 25 6 7 12 28 43 -15

13. Werder Bremen 25 25 6 7 12 29 45 -16

14. Colônia 24 25 6 6 13 34 43 -9

15. Mainz 24 25 5 9 11 29 41 -12

16. St Pauli 24 25 6 6 13 23 40 -17

17. Wolfsburg 20 25 5 5 15 34 55 -21

18. Heidenheim 14 25 3 5 17 24 57 -33

