Desfalcado após goleada na Champions, líder Bayern visita Leverkusen no Alemão

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/03/2026 17:05

O líder Bayern de Munique visita o sexto colocado Bayer Leverkusen no próximo sábado (14), pela 26ª rodada do Campeonato Alemão, com os bávaros embalados pela goleada por 6 a 1 sobre a Atalanta na Liga dos Campeões, mas com desfalques importantes.

Apesar da grande vitória em Bérgamo no jogo de ida das oitavas da Champions, o Bayern voltou da Itália com três jogadores lesionados.

O jovem meia Jamal Musiala voltou a sentir dores no tornozelo esquerdo, o mesmo que fraturou durante a Copa do Mundo de Clubes do ano passado e que o afastou dos gramados durante os primeiros seis meses da temporada europeia.

Por sua vez, o goleiro Jonas Urbig sofreu uma concussão e se juntou no departamento médico ao veterano Manuel Neuer, o que abre uma incógnita no gol do Bayern, que pode ser ocupado por Sven Ulreich, cujo último jogo oficial foi em setembro de 2024.

Já o lateral-esquerdo canadense Alphonso Davies deixou o campo no Stadio di Beramo em lágrimas a 20 minutos do apito final, pouco depois de ter entrado em campo após o intervalo.

Com os três fora de combate, o técnico Vincent Kompany terá uma dor de cabeça para escalar a equipe contra o Leverkusen, que no meio da semana empatou com o Arsenal na ida das oitavas da Champions e certamente entrará em campo pensando no jogo de volta em Londres.

Mas o time não pode relaxar contra o gigante da Baviera. Sexto colocado, o Leverkusen está três pontos atrás do Stuttgart (4º), que fecha a zona de classificação para a próxima Champions.

O Stuttgart, por sua vez, vai protagonizar outro grande jogo da rodada no domingo, quando recebe o RB Leipzig (5º) em confronto direto na briga pelo G4.

Por sua vez, o vice-líder Borussia Dortmund, que está 11 pontos atrás do Bayern, tentará não jogar a toalha na briga pelo título e enfrenta o Augsburg (9º).

E o Hoffenheim (3º) receberá o Wolfsburgo (17º), que está na zona de rebaixamento.

--- Programação da 26ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 13 de março

   (16h30) B. Mönchengladbach - St Pauli               

  

   Sábado, 14 de março

   (11h30) Borussia Dortmund - Augsburg                

           Eintracht Frankfurt - Heidenheim            

           Bayer Leverkusen - Bayern de Munique        

           Hoffenheim - Wolfsburg                      

   (14h30) Hamburgo - Colônia                          

  

   Domingo, 15 de março

   (11h30) Werder Bremen - Mainz                       

   (13h30) Freiburg - Union Berlin                     

   (15h30) Stuttgart - RB Leipzig                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       66  25  21   3   1  92  24  68

    2. Borussia Dortmund       55  25  16   7   2  53  26  27

    3. Hoffenheim              49  25  15   4   6  53  33  20

    4. Stuttgart               47  25  14   5   6  50  34  16

    5. RB Leipzig              47  25  14   5   6  48  34  14

    6. Bayer Leverkusen        44  25  13   5   7  48  32  16

    7. Eintracht Frankfurt     35  25   9   8   8  48  49  -1

    8. Freiburg                34  25   9   7   9  37  42  -5

    9. Augsburg                31  25   9   4  12  31  43 -12

   10. Hamburgo                29  25   7   8  10  28  36  -8

   11. Union Berlin            28  25   7   7  11  30  42 -12

   12. B. Mönchengladbach      25  25   6   7  12  28  43 -15

   13. Werder Bremen           25  25   6   7  12  29  45 -16

   14. Colônia                 24  25   6   6  13  34  43  -9

   15. Mainz                   24  25   5   9  11  29  41 -12

   16. St Pauli                24  25   6   6  13  23  40 -17

   17. Wolfsburg               20  25   5   5  15  34  55 -21

   18. Heidenheim              14  25   3   5  17  24  57 -33

bur-dam/pm/cb

Tópicos relacionados:

fbl ger

