Internacional

Barril de petróleo Brent fecha acima de 100 dólares pela 1ª vez desde 2022

12/03/2026 16:41

O barril de Brent, referência internacional para o petróleo, fechou nesta quinta-feira (12) acima de 100 dólares, um fato inédito desde agosto de 2022, ao término de uma nova sessão marcada pelas preocupações relacionadas à guerra no Oriente Médio.

O preço do barril de Brent saltou 9,22%, até 100,46 dólares. Seu equivalente norte-americano, o barril de West Texas Intermediate, avançou 9,72%, até 95,73 dólares.

