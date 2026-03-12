Mais de 200 civis morreram no Sudão em ataques com drones desde 4 de março, anunciou nesta quinta-feira (12) o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmando estar "horrorizado" com as vítimas civis causadas por esses ataques.

"É profundamente preocupante que, apesar de múltiplos alertas, avisos e apelos, as partes em conflito no Sudão continuem usando drones cada vez mais potentes para lançar armas explosivas que têm um impacto significativo em áreas povoadas", disse Türk em comunicado.

