Internacional

Argentina quer que Finalíssima seja disputada em Buenos Aires

AFP
AFP
Repórter
12/03/2026 13:53

O presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, afirmou nesta quinta-feira (12) que vai tentar levar a Finalíssima entre a 'Albiceleste' e a Espanha para o estádio Monumental, em Buenos Aires.

"Vamos começar a trabalhar porque a Espanha quer que a Finalíssima seja disputada na Espanha e eu quero que seja disputada no Monumental", casa do River Plate, declarou Tapia ao sair do tribunal ao qual foi intimado a comparecer dentro de uma investigação de sonegação fiscal.

O jogo entre as campeãs da América e da Europa está marcado para o dia 27 de março em Lusail, no Catar, mas sua realização ficou incerta por conta da guerra no Oriente Médio.

A Uefa, entidade que rege o futebol europeu, afirmou em comunicado enviado à AFP que, "neste momento, não está sendo considerada nenhuma sede alternativa".

De todo modo, uma decisão é esperada nos próximos dias.

O jogo entre Argentina e Espanha é o último jogo oficial de seleções valendo título antes da Copa do Mundo, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

