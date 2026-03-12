Assine
Agência marítima da ONU convoca reunião extraordinária sobre Ormuz

12/03/2026 13:41

A Organização Marítima Internacional (OMI) anunciou, nesta quinta-feira (12), uma reunião extraordinária nos dias 18 e 19 de março para analisar as repercussões da guerra no Oriente Médio no transporte marítimo, "em particular no Estreito de Ormuz". 

"A sessão extraordinária foi convocada a pedido de vários membros do conselho", indicou a agência da ONU responsável pela segurança do setor marítimo. A reunião foi solicitada por Egito, Emirados Árabes Unidos, França, Marrocos, Catar e Reino Unido. 

O conselho é o órgão executivo da OMI, composto por 40 membros eleitos em assembleia, mas a sessão será aberta aos demais países, organizações governamentais e ONGs. 

Desde o início da guerra, após os ataques israelenses e americanos contra o Irã, a navegação está praticamente paralisada no Estreito de Ormuz, situado entre Omã e Irã. 

Essa situação provoca perturbações importantes no fornecimento de petróleo em nível mundial e pode afetar o crescimento econômico global. 

A Guarda Revolucionária do Irã prometeu nesta quinta-feira manter o estreito fechado, após um pedido do novo guia supremo, Mojtaba Khamenei. "Definitivamente, a carta do bloqueio do Estreito de Ormuz deve ser utilizada", insistiu Mojtaba Khamenei. 

O Estreito de Ormuz, o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã foram classificados na semana passada como "zona de operações de guerra" pelo setor marítimo. 

Até o momento, a OMI registrou cerca de quinze incidentes envolvendo navios na região, provocando a morte de vários marinheiros e trabalhadores do setor.

