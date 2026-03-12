Estados Unidos e China realizarão diálogo de alto nível em Paris
Os principais representantes econômicos dos Estados Unidos e da China devem se reunir em Paris nos próximos dias, anunciou o Departamento do Tesouro nesta quinta-feira (12), antes do encontro planejado para abril entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping.
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, se reunirá com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, na França, entre 15 e 16 de março, informou o departamento.
"Graças aos laços de respeito mútuo entre o presidente Trump e o presidente Xi, o diálogo comercial e econômico entre Estados Unidos e China está avançando", disse Bessent em um comunicado.
