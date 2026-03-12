Assine
México apreende 14 milhões de doses de fentanil

AF
AFP
Repórter
12/03/2026 13:29

O governo mexicano informou, nesta quinta-feira (12), que apreendeu 14 milhões de doses de fentanil no estado de Colima, oeste do país, três dias após anunciar a interceptação de duas toneladas de cocaína que flutuavam em águas do Pacífico. 

As autoridades mexicanas aumentaram as apreensões de drogas e as detenções de suspeitos, em meio à pressão do governo de Donald Trump para conter o fluxo de entorpecentes para os Estados Unidos. 

A Secretaria de Segurança Pública afirmou em comunicado que forças federais desmantelaram um laboratório clandestino e um armazém de drogas sintéticas no município de Villa de Álvarez. 

"Aproximadamente 270 quilos de uma substância com características semelhantes ao fentanil, tanto em pó quanto em comprimidos", equivalentes a cerca de "14 milhões de doses", foram apreendidos no depósito. 

O órgão informou também que seis pessoas foram detidas. As autoridades não detalharam quando a operação ocorreu nem o valor da droga apreendida. 

A apreensão é anunciada três dias após o governo mexicano divulgar a apreensão de duas toneladas de cocaína na costa de Acapulco. 

Trump assinou em dezembro de 2025 um decreto que classifica o fentanil como "arma de destruição em massa", em meio à constante pressão sobre o governo da presidente Claudia Sheinbaum para deter o tráfico de drogas. 

Em 22 de fevereiro, o governo mexicano prendeu em Jalisco Nemesio Oseguera, conhecido como El Mencho, líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), um dos maiores e mais poderosos do país.

yug/lb/jc/aa

Tópicos relacionados:

crime justica medicamentos mexico narcotrafico

