Chileno vence o prêmio Pritzker de arquitetura de 2026

O prêmio Pritzker, a maior honraria mundial da arquitetura, foi concedido nesta quinta-feira (12) ao arquiteto chileno Smiljan Radic Clarke, conhecido principalmente por seu uso de materiais naturais, anunciou a organização sediada em Chicago.

Descrito em 2014 pelo The New York Times como uma "estrela do rock entre os arquitetos", o chileno é mais conhecido nos círculos intelectuais e artísticos do que pelo público em geral.

Ele é o segundo chileno a ganhar o Pritzker, depois de Alejandro Aravena em 2016.

"Seu trabalho muitas vezes parece austero ou elementar, mas essa impressão mascara a precisão da engenharia e da construção", disse a instituição em um comunicado sobre o arquiteto sul-americano de 60 anos.

"É uma grande honra. E talvez, muito em breve, um pouco de dor de cabeça, porque provavelmente significará muito mais exposição na mídia do que eu gostaria", disse Smiljan Radic Clarke à NPR.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rh/dg/mar/aa