Uefa abre processo disciplinar contra Pedro Neto, do Chelsea, por empurrar gandula

A Uefa abriu um processo disciplinar contra o atacante português Pedro Neto, do Chelsea, que empurrou um gandula durante o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (vitória do time francês por 5 a 2), no Parque dos Príncipes, anunciou a confederação europeia nesta quinta-feira (12).

"Os órgãos disciplinares da Uefa vão se pronunciar sobre o assunto no momento oportuno", acrescentou a entidade em comunicado.

Durante os acréscimos do duelo entre PSG e Chelsea, na quarta-feira, em Paris, Pedro Neto tirou a bola das mãos de um gandula para cobrar um lateral rapidamente, derrubando o jovem.

A atitude provocou uma discussão entre os jogadores das duas equipes antes de o português se desculpar com o gandula.

Após a interrupção, o jogo foi reiniciado e Pedro Neto não foi punido pelo árbitro Alejandro Hernández.

"Quero pedir desculpas ao gandula. Estávamos perdendo e, no calor do momento, quis pegar a bola rápido e acabei dando um empurrão nele. Eu não costumo me comportar assim. Agi no calor do momento e quero me desculpar", disse o jogador dos 'Blues'.

