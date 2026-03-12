Incêndio em lavanderia de porta-aviões dos EUA no Oriente Médio deixa dois feridos

O porta-aviões americano Gerald R. Ford, o maior do mundo e atualmente em operação no Mar Vermelho, sofreu um incêndio em sua lavanderia, sem relação com a guerra contra o Irã, informou o Comando Central da Marinha dos EUA nesta quinta-feira (12).

Dois marinheiros ficaram feridos no incêndio, que já foi controlado e não afetou a sala de máquinas ou o armamento do navio, explicou o comunicado. "Os dois marinheiros estão recebendo atendimento médico e em condição estável", acrescentou.

O Gerald R. Ford e sua flotilha de apoio foram enviados para a costa da Venezuela no final do ano passado como parte de operações militares contra o tráfico de drogas e o contrabando de petróleo.

Em fevereiro, partiu para a região do Golfo Pérsico para reforçar a mobilização aérea e naval na área, a maior mobilização das forças armadas americanas em décadas.

O Gerald R. Ford é um porta-aviões de propulsão nuclear com uma tripulação de 4.550 pessoas. Ele pode transportar até 75 aeronaves.

