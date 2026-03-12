Exército israelense alerta moradores de que atacará um prédio no centro de Beirute

O exército israelense alertou, nesta quinta-feira (12), que atacará um prédio no centro de Beirute, capital do Líbano, alegando que se tratava de uma instalação do Hezbollah, e pediu aos moradores da região que evacuassem a área.

"Vocês estão perto de uma instalação pertencente à organização terrorista Hezbollah, que será alvo das Forças de Defesa de Israel", disse o porta-voz militar Avichay Adraee na rede social X, instando os moradores do bairro de Al-Bashura a se afastarem imediatamente a um raio de pelo menos 300 metros do prédio e das áreas adjacentes.

