Trump afirma que deter o 'império do mal' do Irã é mais importante do que os preços do petróleo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (12) que impedir o Irã de obter armas nucleares é mais importante do que controlar os preços do petróleo.

"Os Estados Unidos são, de longe, o maior produtor de petróleo do mundo, então, quando os preços do petróleo sobem, ganhamos muito dinheiro. MAS, para mim, como presidente, é de interesse e importância muito maiores impedir que um império do mal, o Irã, obtenha armas nucleares e destrua o Oriente Médio e, inclusive, o mundo", disse Trump em sua plataforma Truth Social.

