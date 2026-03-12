Assine
Internacional

Novo líder iraniano defende que o Estreito de Ormuz permaneça fechado

12/03/2026 11:04

O novo líder supremo iraniano, o aiatolá Mojtaba Khamenei, fez um apelo nesta quinta-feira (12) às forças do seu país para que mantenham o estratégico Estreito de Ormuz fechado. 

Em um comunicado lido na televisão estatal, Khamenei também pediu aos países do Golfo que fechem as bases militares dos Estados Unidos e destacou que a vingança é uma prioridade "até que seja totalmente alcançada".

