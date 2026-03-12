Número de mortos por inundações na Etiópia passa de 60

O número de mortos pelas enchentes em Gamo, no sul da Etiópia, aumentou nesta quinta-feira(12) para 64, enquanto dezenas de pessoas continuam desaparecidas, informou a polícia em um novo balanço.

"O número de desaparecidos devido às recentes inundações na região de Gamo chegou a 128 e, segundo as últimas informações, 64 corpos foram encontrados", afirmou a delegacia regional no Facebook. O balanço anterior era de 48 mortos e 95 desaparecidos.

Nos últimos dias, as enchentes causadas por chuvas torrenciais afetaram toda a África Oriental, especialmente Nairóbi, capital do Quênia, onde 49 pessoas morreram.

Diversos estudos apontam para o aumento na frequência de períodos extremos de chuvas e secas no leste da África durante os últimos 20 anos.

Cientistas alertam há muito tempo que a mudança climática provocada pela atividade humana está aumentando a probabilidade, a duração e a gravidade de fenômenos meteorológicos extremos, como as chuvas torrenciais.

Gamo fica em uma região densamente povoada conhecida pela produção de frutas, sobretudo bananas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-er/sbk/mmy/al/jc/fp