Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Número de mortos por inundações na Etiópia passa de 60

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/03/2026 10:08

compartilhe

SIGA

O número de mortos pelas enchentes em Gamo, no sul da Etiópia, aumentou nesta quinta-feira(12) para 64, enquanto dezenas de pessoas continuam desaparecidas, informou a polícia em um novo balanço. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O número de desaparecidos devido às recentes inundações na região de Gamo chegou a 128 e, segundo as últimas informações, 64 corpos foram encontrados", afirmou a delegacia regional no Facebook. O balanço anterior era de 48 mortos e 95 desaparecidos. 

Nos últimos dias, as enchentes causadas por chuvas torrenciais afetaram toda a África Oriental, especialmente Nairóbi, capital do Quênia, onde 49 pessoas morreram. 

Diversos estudos apontam para o aumento na frequência de períodos extremos de chuvas e secas no leste da África durante os últimos 20 anos. 

Cientistas alertam há muito tempo que a mudança climática provocada pela atividade humana está aumentando a probabilidade, a duração e a gravidade de fenômenos meteorológicos extremos, como as chuvas torrenciais. 

Gamo fica em uma região densamente povoada conhecida pela produção de frutas, sobretudo bananas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-er/sbk/mmy/al/jc/fp

Tópicos relacionados:

inundacoes quenia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay