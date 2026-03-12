Forças Armadas americanas 'não estão preparadas' para para escoltar navios em Ormuz

As Forças Armadas dos Estados Unidos "não estão preparadas" neste momento para escoltar petroleiros através do estratégico Estreito de Ormuz porque todos os seus recursos estão mobilizados para atacar o Irã, afirmou o secretário de Energia.

"Vai acontecer relativamente em breve, mas não pode acontecer agora. Simplesmente não estamos preparados", disse Chris Wright ao canal CNBC. "Neste momento, todos os nossos recursos militares estão focados em destruir as capacidades de ataque do Irã e da indústria manufatureira que abastece as capacidades ofensivas".

Wright acrescentou que é "bastante provável" que as operações de escolta aconteçam no fim deste mês.

