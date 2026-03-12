Assine
Novo líder supremo iraniano divulgará sua primeira mensagem 'em breve'

AFP
AFP
12/03/2026 09:56

O novo guia supremo iraniano, o aiatolá Mojtaba Khamenei, divulgará "em breve" sua primeira mensagem desde a nomeação, anunciou nesta quinta-feira (12) seu canal oficial no Telegram, sem mencionar em que formato. 

A mensagem será sobre o "líder mártir da revolução", seu pai Ali Khamenei, falecido no primeiro dia do ataque israelense-americano, além do "papel e dos deveres do povo, das Forças Armadas, dos órgãos executivos, da frente de resistência, assim como dos países da região e da forma de lidar com os inimigos".

