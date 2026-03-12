Assine
Internacional

Israel ordena seu exército a se preparar para 'expandir' as operações no Líbano

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/03/2026 08:11

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta quinta-feira (12) que ordenou ao Exército que se prepare para "expandir" as operações no Líbano, onde seu país luta contra o grupo armado pró-Irã Hezbollah em uma das muitas frentes de guerra no Oriente Médio. 

"O primeiro-ministro [Benjamin Netanyahu] e eu instruímos o Exército israelense a se preparar para expandir as operações no Líbano e restaurar a paz e a segurança nas comunidades do norte", declarou Katz em um comunicado. 

"Avisei ao presidente do Líbano [Joseph Aoun] que, se o governo libanês não souber como controlar o território e impedir que o Hezbollah ameace as comunidades do norte e dispare contra Israel, tomaremos o território e faremos isso nós mesmos", disse Katz em uma avaliação da situação, segundo o comunicado de seu ministério.

acc/del/axn/arm/meb/jc/fp

Tópicos relacionados:

defesa eeuu guerra iran israel libano

