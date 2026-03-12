Mais de 3 milhões de deslocados no Irã desde o início da guerra

Quase 3,2 milhões de iranianos foram deslocados dentro do país desde o início da guerra com Israel e Estados Unidos, em 28 de fevereiro, anunciou nesta quinta-feira (12) o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

"Entre 600 mil e um milhão de famílias iranianas estão deslocados temporariamente dentro do país por causa do conflito em curso, o que representa até 3,2 milhões de pessoas", informou a agência em um comunicado.

