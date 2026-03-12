Prisão perpétua para 15 acusados de envolvimento em atentado que matou 150 pessoas em Moscou
Um tribunal russo condenou 15 homens à prisão perpétua pelo atentado de 2024 contra uma sala de concertos em Moscou, que deixou 150 mortos.
No dia 22 de março de 2024, um grupo invadiu o Crocus City Hall, abriu fogo contra a multidão e incendiou o local. O ataque, o mais letal na Rússia em duas décadas, foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).
Quatro réus, todos cidadãos do Tadjiquistão, uma ex-república soviética da Ásia Central de maioria muçulmana, foram condenados por participação direta e 11 por cumplicidade.
O ataque, que também deixou 600 feridos, incluindo crianças, teve um grande impacto no país.
O Kremlin afirmou que a Ucrânia estava envolvida no atentado, mas nunca apresentou evidências para apoiar a acusação. As autoridades ucranianas negaram a acusação.
No momento do ataque, a Rússia já estava em guerra com o país vizinho há dois anos.
Após o atentado, Moscou reforçou as leis e endureceu o discurso anti-imigração. Muitas pessoas da Ásia Central vivem e trabalham na Rússia.
