Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Prisão perpétua para 15 acusados de envolvimento em atentado que matou 150 pessoas em Moscou

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/03/2026 07:10

compartilhe

SIGA

Um tribunal russo condenou 15 homens à prisão perpétua pelo atentado de 2024 contra uma sala de concertos em Moscou, que deixou 150 mortos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No dia 22 de março de 2024, um grupo invadiu o Crocus City Hall, abriu fogo contra a multidão e incendiou o local. O ataque, o mais letal na Rússia em duas décadas, foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI). 

Quatro réus, todos cidadãos do Tadjiquistão, uma ex-república soviética da Ásia Central de maioria muçulmana, foram condenados por participação direta e 11 por cumplicidade.

O ataque, que também deixou 600 feridos, incluindo crianças, teve um grande impacto no país. 

O Kremlin afirmou que a Ucrânia estava envolvida no atentado, mas nunca apresentou evidências para apoiar a acusação. As autoridades ucranianas negaram a acusação.

No momento do ataque, a Rússia já estava em guerra com o país vizinho há dois anos. 

Após o atentado, Moscou reforçou as leis e endureceu o discurso anti-imigração. Muitas pessoas da Ásia Central vivem e trabalham na Rússia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/lpa/meb/pc/fp

Tópicos relacionados:

ataque justica russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay