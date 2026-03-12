Assine
Internacional

Emissário russo destaca 'reunião produtiva' com negociadores americanos

12/03/2026 06:22

O emissário do presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta quarta-feira (12) que teve uma "reunião produtiva" com negociadores americanos, nas primeiras negociações entre os dois países desde o início da guerra no Irã, em 28 de fevereiro.

As discussões na Flórida aconteceram depois que o governo dos Estados Unidos suspendeu, esta semana, algumas sanções contra o petróleo russo, impostas após a invasão russa da Ucrânia em 2022, para aliviar os preços do combustível em meio à guerra no Oriente Médio. 

"Obrigado, Steve, Jared e Josh por uma reunião produtiva", publicou no X o negociador russo Kirill Dmitriev, em referência a Steve Witkoff, enviado internacional do presidente americano Donald Trump, ao genro do mandatário, Jared Kushner, e ao conselheiro da Casa Branca, Josh Gruenbaum.

"As equipes discutiram uma série de temas e concordaram em manter contato", afirmou Witkoff.

Trump afirmou nesta semana que Putin, com quem conversou na segunda-feira, quer "ajudar" na guerra no Oriente Médio.

Dmitriev indicou, após o encontro na Flórida, que Washington "começa a entender melhor" a importância do petróleo russo.

"Falamos de projetos promissores que podem ajudar a restaurar as relações russo-americanas e a atual crise nos mercados globais de energia", escreveu no Telegram.

"Hoje, muitos países, sobretudo os Estados Unidos, começam a entender melhor o papel chave, sistêmico, do petróleo e do gás russos para garantir a estabilidade da economia global, assim como o caráter ineficaz e destrutivo das sanções contra a Rússia", acrescentou.

