Ucrânia afirma que ataque russo na região norte do país matou uma adolescente
Um ataque russo no norte da Ucrânia matou uma jovem de 15 anos e feriu seus pais, informaram as autoridades nesta quinta-feira (12).
"O inimigo atacou cinicamente um assentamento pacífico em Menska", publicou a prefeitura no Facebook. A nota afirma que o bombardeio danificou dois prédios residenciais.
"Infelizmente, o ataque inimigo matou uma menina de 15 anos e seus pais ficaram feridos", acrescentou a publicação.
Os serviços de emergência estavam trabalhando para controlar um incêndio no local, segundo a mesma fonte.
