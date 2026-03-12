Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ucrânia afirma que ataque russo na região norte do país matou uma adolescente

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/03/2026 06:10

compartilhe

SIGA

Um ataque russo no norte da Ucrânia matou uma jovem de 15 anos e feriu seus pais, informaram as autoridades nesta quinta-feira (12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O inimigo atacou cinicamente um assentamento pacífico em Menska", publicou a prefeitura no Facebook. A nota afirma que o bombardeio danificou dois prédios residenciais.

"Infelizmente, o ataque inimigo matou uma menina de 15 anos e seus pais ficaram feridos", acrescentou a publicação. 

Os serviços de emergência estavam trabalhando para controlar um incêndio no local, segundo a mesma fonte. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-ceg/tc/arm/mas/fp

Tópicos relacionados:

conflito eua russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay