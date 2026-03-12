Assine
Cofundador do restaurante dinamarquês Noma deixa o cargo após denúncias de abusos

AFP
AFP
Repórter
12/03/2026 06:10

O chef dinamarquês Rene Redzepi, cofundador do Noma, várias vezes eleito o melhor restaurante do mundo, anunciou nesta quinta-feira (12) que está se afastando do cargo após denúncias de abusos.

"Após mais de duas décadas construindo e liderando este restaurante, decidi me afastar", escreveu Redzepi no Instagram. 

O jornal The New York Times publicou no fim de semana depoimentos detalhados de testemunhas sobre abusos cometidos no Noma, incluindo episódios de violência física e humilhação pública ocorridos entre 2009 e 2017.

"Trabalhei para ser um líder melhor e o Noma deu grandes passos para transformar a cultura ao longo de muitos anos. Reconheço que essas mudanças não reparam o passado", disse Redzepi. Ele acrescentou que "um pedido de desculpas não basta; eu assumo a responsabilidade pelos meus atos".

Em fevereiro, Jason Ignacio White, ex-coordenador do laboratório de fermentação do Noma, começou a publicar relatos de abusos que testemunhou quando trabalhava no restaurante.

"Noma não é uma história de inovação. É a história de um maníaco que gerou uma cultura de medo, abuso e exploração", disse White no Instagram.

O nome do restaurante é um acrônimo das palavras dinamarquesas "nordisk" (nórdico) e "mad" (comida). O Noma foi inaugurado em 2003 em um cais no centro de Copenhague.

Fechou em 2016 e reabriu dois anos depois nos arredores de Copenhague.

Tópicos relacionados:

dinamarca eua restaurante trabalho

