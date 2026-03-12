Djokovic é eliminado por Draper nas oitavas de Indian Wells

O sérvio Novak Djokovic foi derrotado pelo inglês Jack Draper na noite de quarta-feira (11), pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, após uma batalha épica decidida no último tie-break.

Draper, atual campeão do torneio e 14 anos mais jovem que Djokovic, precisou de duas horas e 35 minutos para superar a resistência do gigante sérvio, a quem acabou vencendo com parciais de 4-6, 6-4 e 7-6 (7/5).

"Neste momento, estou com um gosto amargo, Perder uma partida como esta dói. Mas estou orgulhoso por ter lutado e dado tudo de mim na quadra", disse Djokovic aos repórteres.

"Obviamente, perdi para um grande jogador, e foi uma partida muito equilibrada, mas estou um pouco decepcionado. Gostaria de ter jogado melhor", lamentou.

Cinco vezes campeão no deserto da Califórnia, 'Nole' levantou o troféu pela última vez em 2016 e não chega às quartas de final desde então.

Jack Draper está de volta ao circuito após mais de seis meses de ausência devido uma lesão no braço.

"Estou incrivelmente orgulhoso de ter vencido esta partida contra Novak, um dos maiores jogadores da história", disse ele aos organizadores. do torneio.

"Faz muito tempo que não jogo no circuito profissional, e para ser um dos melhores, é preciso confiança. Depois da reação dele no final da partida, consegui manter o foco, e estou orgulhoso disso. Acho que ainda não estou jogando perto do nível que espero alcançar. Estou dando o meu melhor e tentando manter uma boa atitude".

O britânico continuará a defesa do título nas quartas de final contra outro ex-número um do mundo, o russo Daniil Medvedev.

