Kast ordena construção de 'barreiras físicas' na fronteira do Chile para conter imigração

O novo presidente do Chile, José Antonio Kast, ordenou nesta quarta-feira, após tomar posse, a construção de "barreiras físicas" na fronteira com a Bolívia, para desencorajar a imigração irregular, uma das principais promessas de campanha do direitista.

"Solicito a sua colaboração ativa no aumento do número de funcionários" e "também o encarrego de colaborar com a construção de barreiras físicas para deter a entrada da imigração ilegal" na fronteira com a Bolívia, disse Kast ao comandante do Exército, Pedro Varela, durante um ato em que assinou seus primeiros seis decretos, três deles relacionados à imigração irregular.

Um total de 337 mil estrangeiros vivem atualmente sem a documentação requerida no Chile, segundo dados oficiais.

Em seu discurso de posse, diante de milhares de apoiadores que se reuniram em frente ao palácio presidencial, Kast pediu aos seus ministros que realizem auditorias para apurar em que situação o esquerdista Gabriel Boric entregou o governo.

