Ataque deixa sete mortos em Beirute (Ministério da Saúde libanês)

11/03/2026 23:10

O Líbano informou que um ataque israelense contra uma zona costeira do centro de Beirute deixou sete mortos na manhã desta quinta-feira (12), horas após outro ataque no centro da capital.

"O ataque do inimigo israelense contra Ramlet al-Bayda, em Beirute, deixou 7 mortos e 21 feridos", informou o Ministério da Saúde libanês, que citou uma área de praia onde pessoas deslocadas dormiam ao relento após o início de um novo conflito entre Israel e o movimento pró-Irã Hezbollah.

A imprensa local divulgou imagens do caos e das colunas de fumaça provocados pelo ataque.

O Hezbollah anunciou nesta quinta-feira que havia atacado "com mísseis avançados" uma base da inteligência militar israelense em Glilot, no subúrbio de Tel Aviv. Já o Exército israelense informou que havia lançado "uma ampla onda de ataques contra a infraestrutura terrorista do Hezbollah em todo o Líbano".

