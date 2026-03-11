Assine
Inter Miami empata com Nashville na Concachampions e Messi segue com 899 gols

11/03/2026 22:58

O Inter Miami ficou só no empate em 0 a 0 com o Nashville SC nesta quarta-feira (11), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf, e não foi desta vez que o astro argentino Lionel Messi alcançou a marca de 900 gols na carreira. 

O craque de 38 anos, que havia marcado seu 899º gol no sábado contra o DC United na MLS, jogou os 90 minutos completos no Geodis Park e foi a principal ameaça ofensiva do time de Miami. 

O atacante mexicano-argentino Germán Berterame teve a melhor chance para a equipe comandada pelo técnico Javier Mascherano no início do segundo tempo (57') chutando para fora após um rebote na área.

O Nashville, a 'vítima favorita' de Messi desde sua chegada à MLS em 2023, teve mais chances de abrir uma vantagem no confronto, mas foi frustrado por uma grande atuação do goleiro canadense Dayne St. Clair. 

O jogo de volta, marcado para 18 de março, será a última partida do Inter Miami no Chase Stadium, em Fort Lauderdale (próximo a Miami). 

No dia 4 de abril, o time da Flórida deverá inaugurar seu novo estádio em Miami, em uma partida contra o Austin FC, pela liga norte-americana.

overflay