Internacional

Presidente da Venezuela nomeia nova ministra do Petróleo

11/03/2026 22:46

A presidente interina da Venezuela nomeou nesta quarta-feira a nova ministra do Petróleo, posto que era ocupado pela própria Delcy Rodríguez.

A mudança é anunciada após visitas dos secretários americanos de Energia e do Interior para discutir questões energéticas com a Venezuela.

Sob pressão dos Estados Unidos, Delcy promoveu uma reforma petroleira, e trabalha em uma nova lei de mineração, ambas favoráveis a empresas privadas.

"Nomeei a engenheira de petróleo Paula Henao como nova ministra", publicou Delcy no aplicativo Telegram. A nova titular da pasta terá a responsabilidade de "continuar impulsionando o motor energético" do país "e de fortalecer o desenvolvimento soberano da indústria petroleira, gasífera e petroquímica nacional".

Desde que assumiu o poder, após a queda do presidente Nicolás Maduro, em janeiro, Delcy substituiu peças-chave de seu gabinete. O Ministério do Petróleo é essencial para a Venezuela, que possui as maiores reservas do mundo.

Os Estados Unidos afirmam que administram o petróleo venezuelano, e concederam licenças a seis multinacionais para operar no país caribenho, apesar das sanções que aplica.

Executivos de petroleiras advertiram mais cedo, durante um fórum em Caracas, que é difícil recuperar a produção de petróleo, devido a falhas constantes no sistema elétrico. Soma-se a isso a capacidade reduzida de armazenamento, de 15 a 30 dias, os sistemas de informática obsoletos, a falta de dados sobre os poços e escassez de recursos humanos.

Paula Henao é uma engenheira com mais de 20 anos de experiência na estatal Petróleos de Venezuela. Ela ocupava o cargo de vice-ministra para o Petróleo.

Tópicos relacionados:

governo venezuela

