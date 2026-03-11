Curry vai desfalcar Warriors por pelo menos 10 dias devido a lesão no joelho

O armador Stephen Curry, astro do Golden State Warriors, que ficou de fora dos últimos 15 jogos da NBA devido a uma contusão no joelho direito, ficará afastado por pelo menos mais 10 dias, anunciou a equipe nesta quarta-feira (11).

Os médicos reavaliaram a contusão óssea e a síndrome da dor patelofemoral de Curry e disseram que ele está evoluindo bem em sua recuperação e será reexaminado em 10 dias.

O duas vezes MVP da NBA e quatro vezes campeão, que fará 38 anos no sábado, tem treinado separado do grupo na quadra nos últimos dias e planeja intensificar suas sessões.

Curry, que jogou pela última vez no dia 30 de janeiro contra o Detroit, tem uma média de 27,2 pontos por jogo, a melhor marca dos Warriors.

Ele perderá pelo menos mais cinco jogos dos Warriors, que com um retrospecto de 32 vitórias e 33 derrotas, estão atualmente em nono lugar na Conferência Oeste.

Curry perderá os jogos contra Minnesota, Nova York, Washington, Boston e Detroit.

A previsão é de que ele retorne no dia 21 de março, em Atlanta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

js/bb/ag/ma/aam